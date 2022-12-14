Даже толстые стены не помеха: простые способы, как ускорить сигнал Wi-Fi самостоятельно

Эти способы помогут сигналу Wi-Fi преодолеть даже самые толстые стены в доме

Наверняка каждый пользователь сталкивался с такой проблемой, что его роутер начинает все хуже и хуже работать, то есть плохо передавать сигнал сети. Самый очевидный способ — купить новый маршрутизатор, однако зачем, если сначала можно опробовать бесплатные варианты. Также ранее мы рассказывали, как запустить Wi-fi роутер с помощью павербанка.

О том, как улучшить эффективность работы домашнего Wi-Fi самостоятельно, пишет radiotrek. Среди следующих 6 способов есть как совсем экономные варианты, так и такие, что придется потратиться.

Как улучшить сигнал Wi-Fi

Переставьте роутер — поставьте его как можно выше: на верхнем этаже (если вы живете в большом частном доме), сверху на мебели или ближе к середине квартиры.

Подсоедините к роутеру антенну — чтобы не переставлять роутер, можно докупить дополнительные антенны-усилители.

Обновите программное обеспечение — не забывайте периодически заглядывать в настройки роутера, ведь производитель может выпустить для него обновление прошивки. Все будет установлено автоматически, так что справится даже тот, кто совсем не разбирается.

Превратите старый маршрутизатор в точку доступа — если у вас где-то пылится старый роутер, то почему бы из него не сделать некий усилитель. Поставьте его в отдаленной части дома, чтобы обеспечить равномерный и качественный сигнал по всему дому.

Выключите устройства, которыми не пользуетесь — если подключить за раз к роутеру множество устройств, то он просто не выдержит. Сигнала на всех банально, но не хватит. Поэтому отключите те устройства, для которых сеть на данный момент не нужна.

Купите новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 — самый простой способ, но придется немного потратиться.

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