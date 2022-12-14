Как быстрая зарядка вредит батарее телефона: есть один важный нюанс

Быструю зарядку лучше не использовать часто

Функция быстрой зарядки смартфона очень удобна, когда нужно срочно подзарядить гаджет. Однако не все пользователи помнят о важных нюансах при таком способе зарядки устройства. Желательно заряжать мобильный телефон не до максимума процентов, да и вообще реже использовать быструю зарядку.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, избегайте дешевых зарядных устройств, а также используйте быструю зарядку в умеренных количествах. Это простое правило сохранит жизнь батареи, а значит телефон прослужит вам дольше, пишет textmagic.

Так, поддельные зарядные устройства небезопасны как для телефона, так и для его пользователя. Поскольку компоненты не изолированы должным образом, существует высокий риск короткого замыкания и возгорания, особенно во влажной среде, например, в ванных комнатах. Кабели низкого качества также не рекомендуются к использованию.

Кроме того, если вы хотите, чтобы ваш телефон продержался несколько лет, вам следует использовать быструю зарядку в умеренных количествах. Удобство доведения телефона до 100% за полчаса требует компромисса. Поскольку химическая реакция ускоряется, она выделяет больше тепла, что со временем сокращает срок службы батареи.

Конечно, медленная зарядка тоже постепенно изнашивает аккумулятор, но этот процесс происходит медленнее, чем в случае с быстрой зарядкой. Что касается того, как долго работает батарея телефона, то это зависит от ваших привычек использования и зарядки. Если вы планируете обновлять свой телефон каждые два года, вам не нужно беспокоиться о том, что быстрая зарядка повредит аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно продлить срок службы мобильного телефона.