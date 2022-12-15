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"Вечный" фонарик из батареек с выключателем: как сделать самому (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Фонарик из батареек Новость обновлена 15 декабря 2022, 08:05
Фонарик из батареек

Такой фонарик может пригодиться, если нет обычного

Украинцы используют множество лайфхаков, которые облегчают жизнь при отсутствии снабжения электроэнергией. Часть из них направлена на то, чтобы рассеять тьму эффективно и недорого.

Для этого можно использовать самодельные осветительные приборы. Для создания "вечного" фонарика необходимы две пальчиковые батарейки, желательно в упаковке — так будет проще, светодиод на 3 В, и иголка.

Одну из батареек в паре переворачиваете так, чтобы у них не совпадали "+" и "-". К одному из концов конструкции крепите диод так, чтобы его "ножки" касались разных батареек. С другой стороны вставляете иглу, которая также должна касаться обеих батареек. Тогда диод будет светиться, а если ее достать — гаснет. Не выпадают диод и игла благодаря сохранению упаковки.

Проработать такой фонарик может около года при наличии хороших батареек. Его еще называют "тернопольской свечкой".

Для замыкания контактов также можно использовать алюминиевую фольгу, а для крепления конструкции — скотч и резинки. Однако в таком случае "выключатель" не получится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с отключением интернета при отсутствии света. Роутер можно подключить к особому пауербанку, но подойдет он не всем.

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#Батарейки #Фонарик