Почему плохо работает Wi-Fi: причины, которые можно исправить, не обращаясь к провайдеру

Wi-Fi-роутер может даже просто "устать"

В доме любого совремнного человека обязательно должна быть возможность подключиться к "всемирной паутине". Однако, когда плохо работает Wi-Fi, появляются проблемы с подключением или со скоростью передачи данных, многие из нас начинают жаловаться провайдеру на горячей линии (и не факт, что дозвонитесь). Однако, так как большинство проблем могут быть связаны именно с роутером, решить "капризы" Wi-Fi можно самостоятельно.

Есть несколько основных причин некачественной работы сети Wi-Fi. О том, как исправить их, тем самым ускорив передачу данных, пишет itechua.

Неправильно установлен роутер

Даже открытая дверца шкафа, которая перекрывает "видимость" радиосигнала роутера, может снизить скорость. А если устройство находится за одной-двумя стенами, тогда вообще беда. Эксперты советуют размещать маршрутизатор внутри помещения или в той комнате, где им постоянно пользуются.

Слишком много препятствий

Постарайтесь подобрать место для роутера в доме подальше от окон и стен с соседями (вглубь помещения). Дело в том, что помехи в работе роутера могут создавать в многоквартирном доме соседский роутер, смартфон или ноутбук, а также простые прохожие со своими гаджетами.

Слишком много подключений к роутеру

Нередко к одному роутеру мы подключаем все на свете. К примеру, компьютер, два телевизора, 3 смартфона, ноутбук, камера видеонаблюдения, умная лампочка — множество устройств тормозят сигнал и роутеру просто трудно справиться с обработкой всех подключений.

Неверно выставлены настройки. Например:

В настройках стоит самая низкая мощность, поэтому у вас возникает проблемы с подключением. Этот параметр можно просмотреть в администраторе устройства. О том, как это сделать, лучше "погуглить" – моделей роутеров очень много, данные для доступа будут сильно отличаться. В настройках маршрутизатора выставлена ​​работа только в одном канале, на котором есть слишком много препятствий. В этом случае канал подбирается путем "научного тика" – на котором лучше связь, тот и следует оставить. В настройках устройства выставляется слишком узкий канал Wi-Fi – например, если канал 20 МГц. Лучше поднять его на максимум.

Wi-Fi-роутер просто "устал"

Роутеры тоже не вечны. Конечно существуют модели, которые много лет работают без проблем. Но есть и те, которые через пару лет уже начинают "капризничать". Эксперты рекомендуют менять маршрутизатор раз в 5 лет.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.