При какой температуре нельзя пользоваться телефоном: это "убивает" батарею

Чтобы гаджет не "тормозил" на морозе, нужно помнить о ряде нюансов

В холодное время года пользоваться мобильным телефоном нужно немного иначе, чем обычно. И речь не только о том, чтобы не ронять смартфон в снег. Экстремальные температуры зимой могут привести к тому, что ваш гаджет выключится и перестанет заряжаться. Но простые правила обеспечат его бесперебойную работу в зимние месяцы.

Наши гаджеты могут ломаться под воздействием резких перепадов температуры. Однако несколько понятных советов помогут избежать поломки телефона в морозную погоду, пишет Evening Standard. Один из самых важнейших моментов — поддержание устройства в тепле.

И Samsung, и Apple рекомендуют идеальную рабочую температуру для телефонов, которая соответствует диапазону от 0 до 35 градусов Цельсия. Все, что выше или ниже этих уровней, заставит ваше устройство работать иначе, чтобы регулировать температуру. В том числе это может сократить срок службы батареи. В некоторых случаях гаджет и вовсе может полностью отключиться. Что еще хуже, телефон также может перестать заряжаться, если станет слишком холодно, что сделает его непригодным для использования. Поэтому пользоваться мобильным телефон при температуре ниже 0 градусов не стоит, о чем важно помнить в зимний сезон.

Звучит банально, но вы можете избежать любых проблем, связанных с морозом, если будете держать телефон в кармане, когда находитесь вне дома. В этих же целях поможет и чехол с изоляцией.

Не подвергайте телефон слишком долго воздействию холода на открытом воздухе. Конечно, чтобы воспользоваться им, вам придется вытащить его из кармана, но постарайтесь не оставлять его зимой на улице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать с телефоном, который упал в снег.