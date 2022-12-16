Две распространенных ошибки при зарядке телефона: батарее придет конец

Чтобы смартфон лучше работал, заряжайте его правильно

Батарея мобильного телефона может пострадать не только из-за экстремальной температуры, особенно в зимнее время года. Аккумулятору смартфона придет конец, если делать две распространенные ошибки в момент, когда устройство подключено к зарядному устройству.

Если следовать простым правилам, то вы сможете сохранить жизнь батареи гаджета. Во-первых, не пользуйтесь телефоном, когда он стоит на зарядке. А во-вторых, не стоит оставлять мобильный в сети на всю ночь, пишет msn.

Ошибка первая: использование телефона во время зарядки

Заманчиво продолжать пользоваться телефоном, пока он заряжается. Но если вы сможете этого избежать, вы поможете аккумулятору вашего телефона заряжаться лучше и эффективнее. Использование телефона во время зарядки уменьшает скорость зарядки, а также может быть потенциально опасным, если телефон перегреется. Так что лучше не пользоваться телефоном, пока он заряжается.

Ошибка вторая: ночная зарядка

Если вы оставите телефон на зарядке в течение длительного периода времени, то это может привести к перезарядке, а в дальнейшем и к повреждению аккумулятора и сокращению его общего срока службы. Лучше всего заряжать телефон столько времени, сколько необходимо для полной зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как влияет на аккумулятор мобильного телефона быстрая зарядка.