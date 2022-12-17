Что будет с телефоном, если заряжать его по 3-4 раза в день: вы наверняка этого не знали

Смело ставьте телефон на зарядку столько раз, сколько нужно.

Из-за того, что россияне обстреливают украинскую инфраструктуру, украинцам приходится жить в условиях постоянных отключений света. Естественно в такое время хочется оставаться на связи, или хотя бы иметь возможность поиграть в игры на телефоне, но для этого он должен быть заряжен. Многие пользователи забывают, а то и вовсе не знают, сколько раз можно заряжать свой гаджет в день, чтобы не испортить его батарею. Именно об этом мы и расскажем далее.

Как отмечает издание Mobiletech Addicts, времена, когда нужно садить гаджет в 0, а после заряжать до 100% уже давно прошли. Более того, современны устройствам и их аккумуляторам такие действия только вредят. Как же и сколько раз в день можно заряжать свой телефон?

Что будет, если телефон заряжается 3-4 раза в день?

Ничего. Кроме того, что вы постоянно будете на связи, и не будете бояться того, что ваш гаджет выключится в самый "нужный" момент. Главное не заряжайте гаджеты каждый раз под завязку, то есть до 100%, также не стоит и садить его в 0. Более того, благодаря таким подзарядкам, вы только продлите жизнь своему аккумулятору.

Все из-за того, что современные литий-ионные батареи имеют фиксированное количество циклов полной разрядки, которые они способны выдержать. Если вы не доводите до момента, когда телефон выключается, так как в нем не осталось энергии, вы продлеваете срок его службы. Поэтому смело ставьте его на зарядку столько раз, сколько нужно.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон?

Конкретного правила нет. Заряжайте свой смартфон столько раз, сколько вам нужно. Единственное, на что не нужно делать, так это постоянно заряжать гаджет до 100% или разряжать его до 0%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон может перегреваться во время зарядки.