Почему нужно подзаряжать смартфон при уровне заряда 5-25%

Эксперты не рекомендуют разряжать свой гаджет в "ноль"

Многие владельцы современных мобильных телефонов привыкли заряжать гаджеты до 100% уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это.

Однако эти действия являются вредными для устройств, пишет belnovosti. Особенно вредит разрядка уровня батареи смартфона до нуля. Лучше начинать подзарядку смартфона, когда остается 5-25 % заряда.

Почему нельзя разряжать телефон в "ноль"

Полная разрядка крайне негативно сказывается на емкости аккумулятора. Если постоянно разряжать телефон до нуля, он начнет плохо держать заряд. Также лучше заряжать смартфон максимум на 80%, а не на максимальных 100%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон может перегреваться во время зарядки. А также мы писали, почему не стоит покупать новый телефон с витрины.