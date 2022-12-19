Укр

Почему нельзя заряжать смартфоны "вдолгую"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ночная зарядка испортит батарею еще сильнее Новость обновлена 19 декабря 2022, 10:51
Ночная зарядка испортит батарею еще сильнее. Фото freepik.com

"Перезарядка" чревата неприятными последствиями

Если владельцы современных мобильных телефонов желают, чтобы их смартфоны прослужили как можно дольше, следует отказаться от привычки оставлять заряженный телефон в розетке.

Как пишет belnovosti, длительная подзарядка основательно вредит и негативно сказывается на работе устройства.

Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Перезаряженная аккумуляторная батарея сильно страдает, а поддельный кабель только усугубляет ситуацию. Длительная зарядка смартфона медленно убивает ваш гаджет. Это же касается и ночных зарядок, когда мы подключаемся к розетке и отключаем только на следующее утро.

Специалисты отмечают, что мобильный телефон должен быть подключен к сети столько, сколько нужно – и не больше. В ином случае плохих последствий не избежать.

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро садится и как это исправить. А также, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне на ночь.

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#Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка