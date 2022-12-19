Почему нельзя заряжать смартфоны "вдолгую"

"Перезарядка" чревата неприятными последствиями

Если владельцы современных мобильных телефонов желают, чтобы их смартфоны прослужили как можно дольше, следует отказаться от привычки оставлять заряженный телефон в розетке.

Как пишет belnovosti, длительная подзарядка основательно вредит и негативно сказывается на работе устройства.

Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Перезаряженная аккумуляторная батарея сильно страдает, а поддельный кабель только усугубляет ситуацию. Длительная зарядка смартфона медленно убивает ваш гаджет. Это же касается и ночных зарядок, когда мы подключаемся к розетке и отключаем только на следующее утро.

Специалисты отмечают, что мобильный телефон должен быть подключен к сети столько, сколько нужно – и не больше. В ином случае плохих последствий не избежать.

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