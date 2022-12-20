Как усилить Wi-Fi: пять рабочих способов, которые улучшат скорость интернета

Решить "капризы" Wi-Fi можно самостоятельно

Наверняка каждый из нас сталкивался с такой проблемой, когда домашний роутер плохо передает сигнал сети. Простой способ — купить новое устройство, однако не спешите тратить деньги, ведь ситуацию можно улучшить и самостоятельно.

Если интернет едва грузит, исправить это можно пятью простыми способами. Благодаря им можно улучшить сигнал Wi-Fi от роутера в квартире или частном доме. Об этом пишет bcm.net.

5 советов для улучшения сигнала Wi-Fi в доме

Установите роутер в центре квартиры. Так сигнал будет равномернее распределяться по квартире, проникая во все комнаты и углы. Поднимите роутер как можно выше. Маршрутизатор, установленный на полу, будет больше помогать принимать сигнал соседям, а не вам. Уберите роутер подальше от техники. В этом случае другая техника будет создавать помехи. Также на качество Wi-Fi влияет и большое количество проводов рядом с роутером. Покрутите антенну. Если вы идете в другие комнаты, есть смысл покрутить и выставить антенны в нужном положении. Крутите их, проверяйте сигнал. Используйте приложения-подсказки. Существуют бесплатные приложения, позволяющее показать вам все Wi-Fi сети поблизости (включая ваш) и их уровень сигнала. Двигаясь с телефоном в руках вы можете поискать, где сигнал в квартире самый лучший.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.