Интернета не будет вообще: где не стоит размещать роутер в квартире

Моменты, которые нужно учитывать при выборе места для установки роутера

Плохо ловит Интернет — проблема, с которой 100% сталкивался каждый. И практически всегда виноват кто? Естественно провайдер. Увы, но мало кто задумывается о том, что возможно истинной причиной являетесь вы, а точнее то, что вы просто поставили роутер "не туда". А оказывается, выбор места для роутера значительно влияет на качество передачи сигнала Wi-Fi.

Правильная установка маршрутизатора в квартире или доме – это главный залог высокого уровня сигнала беспроводной сети, пишет itechua. Однако сегодня мы хотим акцентировать ваше внимание именно на том, где НЕ НУЖНО устанавливать роутер, если, конечно, хотите, чтобы в доме хорошо ловила сеть.

Где не стоит размещать роутер в доме

Избегайте установки роутера в нижней точке квартиры или дома – на полу, под столом, шкафами и тем более под диваном.

Не устанавливайте роутер в непосредственной близости от домашней электроники и устройств, которые могут создавать помехи радиоволнам.

Не стоит размещать роутер на металлических конструкциях, ведь они блокируют и ослабляют сигнал Wi-Fi.

Не ставьте его рядом с зеркалом, чтобы не было отображения сигнала.

Не устанавливайте роутер в ванной и в других помещениях с высокой влажностью.

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