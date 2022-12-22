Как ускорить подзарядку телефона, если времени в обрез: топ-5 способов

Действенные советы, как ускорить подзарядку батареи любимого гаджета

Современные мобильные телефоны обрели во время войны особый смысл для украинцев. С ситуацией, когда смартфон медленно заряжается, сталкивалось немало пользователей, а ведь полная зарядка гаджета может спасти при самых критических моментах.

Чтобы всегда быть на связи с родными, следить за актуальной информацией о ситуации в стране, а также не пропускать воздушные тревоги, необходимо знать несколько способов быстрой подзарядки своего телефона, пишут vikna.

Заряжайте от розетки

Лучше заряжать смартфон от розетки, а не USB-кабеля. Это связано с количеством тока, который может получать гаджет. Специалисты также советуют использовать для зарядки тот кабель, который был в комплекте с телефоном, или его надежную замену.

Закройте все приложения

Те, что работают в фоновом режиме, используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи.

Включите авиарежим

Он ограничивает количество энергии, которую тратит смартфон. Режим "в самолете" автоматически прекращает работу Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth, GPS и радиочастотной связи ближнего действия (NFC). Отключайте авиарежим тогда, когда ждете важные звонки или сообщения.

Выключите телефон

Сделайте это на время зарядки. Дайте телефону спокойно восстановить силы.

Используйте функцию быстрой зарядки

Не все телефоны поддерживают эту функцию. Следует проверить это в своих настройках.

Ранее "Телеграф" отвечал на вопросы о том, как нельзя заряжать iPhone, как быстро зарядить смартфон без света или как зарядить гаджет за 5 минут.