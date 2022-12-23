Что нельзя делать со смартфоном на морозе: эти четыре действия "убьют" ваш гаджет
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Эти мобильные устройства могут отключиться в самый неподходящий момент
Зима и морозы для современных мобильных телефонов являются настоящим испытанием. Низкая температура способна быстро "посадить" батарею смартфона, поэтому следует придерживаться правил поведение с гаджетом в холодную пору.
О том, что категорически запрещено делать в мороз на улице со своим мобильным телефоном, пишет znaj.ua. Всего есть четыре запретных действия, которые вредят смартфону зимой.
Что нельзя делать со смартфоном в холода и морозы
- Носить телефон в сумке или рюкзаке. В сильные морозы лучше всего класть его во внутренний карман одежды.
- Долго разговаривать по телефону. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго. Как только закончили разговор, сразу положите смартфон туда, где теплее.
- Не заряжать смартфон перед выходом из дома. Сделайте это обязательно перед тем, как появитесь на улице в мороз.
- По приходу домой ставить телефон сразу на зарядку. Лучше дайте гаджету немного "погреться".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.