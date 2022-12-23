Что нельзя делать со смартфоном на морозе: эти четыре действия "убьют" ваш гаджет

Эти мобильные устройства могут отключиться в самый неподходящий момент

Зима и морозы для современных мобильных телефонов являются настоящим испытанием. Низкая температура способна быстро "посадить" батарею смартфона, поэтому следует придерживаться правил поведение с гаджетом в холодную пору.

О том, что категорически запрещено делать в мороз на улице со своим мобильным телефоном, пишет znaj.ua. Всего есть четыре запретных действия, которые вредят смартфону зимой.

Что нельзя делать со смартфоном в холода и морозы

Носить телефон в сумке или рюкзаке. В сильные морозы лучше всего класть его во внутренний карман одежды. Долго разговаривать по телефону. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго. Как только закончили разговор, сразу положите смартфон туда, где теплее. Не заряжать смартфон перед выходом из дома. Сделайте это обязательно перед тем, как появитесь на улице в мороз. По приходу домой ставить телефон сразу на зарядку. Лучше дайте гаджету немного "погреться".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.