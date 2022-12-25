Эта функция разряжает смартфон в два раза быстрее: что нужно отключить

Этот параметр есть как в Android-смартфонах, так и в iPhone

С такими проблемами, как медленная зарядка мобильного телефона или быстрая разрядка батареи смартфона, сталкивался каждый пользователь. Их причиной могут быть определенные включенные функции на устройствах.

Значительно продлить время работы аккумулятора может отключение автоматического обновления приложений в фоновом режиме. Как пишут эксперты CNET, эта функция "съедает" очень много заряда. Она может быть как в Android-смартфонах, так и в iPhone.

Как отключить обновление фоновых приложений

В iPhone эта функция так и называется — "фоновое обновление приложения". Находится этот параметр в основных настройках. В Android-смартфонах ситуация похожая: заходим в "Настройки", далее выбираем раздел "Сеть и интернет", затем "Экономия трафика".

Ранее "Телеграф" отвечал на вопросы о том, как нельзя заряжать iPhone, как быстро зарядить смартфон без света или как зарядить гаджет за 5 минут.