Больше не выключится в неподходящий момент: как сохранить заряд телефона на морозе

Чтобы минусовая температура не навредила вашему телефону — обратите внимание на эти лайфхаки

Враги любых смартфонов — это холод, мороз и снег, ведь они могут разряжать устройства намного быстрее. Однако если знать, что можно делать и нельзя со своим гаджетом на улице в холода, то можно избежать неожиданного отключения телефона (как всегда, в самый неподходящий момент).

Почему так происходит и что делать, чтобы не остаться на морозе с отключенным телефоном, пишет itechua. Пользуйтесь этими лайфхаками, и всегда оставайтесь на связи.

Почему телефон разряжается на морозе

Причина – химические реакции, на которых основана работа батареи смартфонов. В холода смартфоны разряжаются быстрее обычного, а то и могут вовсе отключиться в самый неожиданный момент, потому, что в них установленны литий-ионные аккумуляторы, которые не всегда справляются с работой при низких температурах. Поскольку замедляется ионный обмен, то увеличивается внутреннее сопротивление.

Как сохранить заряд телефона на морозе

Первое — зарядите свой смартфон перед выходом из тепла.

Второе — держите телефон "ближе к сердцу", то есть во внутреннем кармане одежды. Не стоит носить его в сумке или рюкзаке, ведь там он замерзнет гораздо быстрее.

Также старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде длительное время. Убирайте гаджет в карман сразу после того, как закончили разговор или отправили сообщение.

И четвертое — после возвращения с улицы, не торопитесь ставить телефон на зарядку. Устройство должно нагреться до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.