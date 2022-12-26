Что будет с телефоном, если заряжать его только до 90%: эту ошибку совершает каждый второй

Главное не допускайте падения заряда ниже 20%.

Телефон всегда нужно заряжать до 100% — это "установка", по которой живет очень много пользователей, однако правильная ли она? Действительно ли нужно постоянно полностью заряжать свой гаджет и ставить его на зарядку даже при 90% заряда? Именно об этом мы и хотим сегодня поговорить.

Оказывается, это давно устаревшее "правило", которое современным гаджетам только вредит, пишет itechua. Поэтому специалисты не советуют заряжать телефоны до максимальных 100%, в принципе и до 90% тоже можно не заряжать. Почему — читайте далее.

Можно ли заряжать почти заряженный телефон

Все дело в том, что постоянная зарядка до 100% очень вредна для современных литий-ионных аккумуляторов, которые устанавливают в новые смартфоны. Поэтому эксперты советуют заряжать свой гаджет максимум на 80%, если вы, конечно, хотите, чтобы его батарея прослужила намного дольше.

В принципе заряжать телефон на 90% даже не обязательно, а можно только в случае необходимости. К примеру, если вы куда-то далеко едете и знаете, что долго не сможете подзарядить гаджет.

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