Как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы: детали, которые не стоит упускать
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Эти 7 правил помогут вам пользоваться павербанком намного дольше
Во время отключений света павербанк — это настоящее спасение, ведь благодаря этому гаджету можно подзарядить свой телефон, оставаться на связи и быть в курсе новостей. Однако, чтобы портативная зарядка прослужила как можно дольше, также важно понимать, как правильно ею пользоваться, и особенно как правильно ее заряжать.
Оказывается, заряжать павербанки, нужно соблюдая определенные правила. Об этом пишет itechua.
Как правильно заряжать павербанк
- Новый павербанк следует сразу зарядить до 100%.
- Также, чтобы обеспечить дальнейшую успешную работу устройства, нужно несколько раз зарядить и разрядить его по полной после приобретения. После так делать не стоит.
- Старайтесь не заряжать гаджет наполовину, это только вредит ему.
- Павербанк должен работать, поэтому не откладывайте его на долгое время заряженным или разряженным.
- Следите, чтобы адаптер по силе мощности совпадал с павербанком.
- Не оставляйте заряженный павербанк включенным в розетку.
- При зарядке не рекомендуется подключать к портативному устройству другие гаджеты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.