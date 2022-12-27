Как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы: детали, которые не стоит упускать

Эти 7 правил помогут вам пользоваться павербанком намного дольше

Во время отключений света павербанк — это настоящее спасение, ведь благодаря этому гаджету можно подзарядить свой телефон, оставаться на связи и быть в курсе новостей. Однако, чтобы портативная зарядка прослужила как можно дольше, также важно понимать, как правильно ею пользоваться, и особенно как правильно ее заряжать.

Оказывается, заряжать павербанки, нужно соблюдая определенные правила. Об этом пишет itechua.

Как правильно заряжать павербанк

Новый павербанк следует сразу зарядить до 100%.

Также, чтобы обеспечить дальнейшую успешную работу устройства, нужно несколько раз зарядить и разрядить его по полной после приобретения. После так делать не стоит.

Старайтесь не заряжать гаджет наполовину, это только вредит ему.

Павербанк должен работать, поэтому не откладывайте его на долгое время заряженным или разряженным.

Следите, чтобы адаптер по силе мощности совпадал с павербанком.

Не оставляйте заряженный павербанк включенным в розетку.

При зарядке не рекомендуется подключать к портативному устройству другие гаджеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.