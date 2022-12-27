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Как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы: детали, которые не стоит упускать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В среднем все павербанки рассчитаны на 500-1000 зарядов Новость обновлена 27 декабря 2022, 10:36
В среднем все павербанки рассчитаны на 500-1000 зарядов. Фото itechua.com

Эти 7 правил помогут вам пользоваться павербанком намного дольше

Во время отключений света павербанк — это настоящее спасение, ведь благодаря этому гаджету можно подзарядить свой телефон, оставаться на связи и быть в курсе новостей. Однако, чтобы портативная зарядка прослужила как можно дольше, также важно понимать, как правильно ею пользоваться, и особенно как правильно ее заряжать.

Оказывается, заряжать павербанки, нужно соблюдая определенные правила. Об этом пишет itechua.

Как правильно заряжать павербанк

  • Новый павербанк следует сразу зарядить до 100%.
  • Также, чтобы обеспечить дальнейшую успешную работу устройства, нужно несколько раз зарядить и разрядить его по полной после приобретения. После так делать не стоит.
  • Старайтесь не заряжать гаджет наполовину, это только вредит ему.
  • Павербанк должен работать, поэтому не откладывайте его на долгое время заряженным или разряженным.
  • Следите, чтобы адаптер по силе мощности совпадал с павербанком.
  • Не оставляйте заряженный павербанк включенным в розетку.
  • При зарядке не рекомендуется подключать к портативному устройству другие гаджеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.

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#Зарядка #Телефон #Павербанк