Два способа, как зарядить ноутбук от Power Bank: что пригодится

Узнайте, на что следует обращать внимание

Для того чтобы продолжать спокойно работать или учиться за ноутбуком онлайн в условиях отключения электричества, нужен качественный источник энергии. И в таких случаях может спасти Power Bank.

Принцип действия этого помощника заключается в его способности выполнять функцию зарядки ноутбука тогда, когда нет возможности использовать блок питания. О том, как правильно заряжать ноутбук от Power Bank и что для этого нужно, пишут fakty.

Как выбрать Power Bank для ноутбука

Для зарядки ПК не подойдет обычный Power Bank, поскольку он просто не сможет потянуть ноутбук. Для этого следует выбирать специальные модели:

Выходное напряжение от 18 до 20 V и номинальный ток в 2 А (амперы).

Порты подключения USB-кабеля в 1А и 2А, где буквы А обозначают силу тока на выходе в амперах.

Емкость аккумуляторных батарей не менее 10 тысяч mAh.

В комплекте должны быть кабели с подходящими разъемами для подключения к ПК. Если их нет, придется докупить отдельно.

Отличный вариант — Power Bank с вместимостью в 1,5 раза больше емкости батареи ноутбука.

Как зарядить ноутбук от Power Bank: 2 способа

Подключить к ноутбуку через разъем USB Подключить через разъем питания

1. Через разъем USB

Подойдет только USB-порт 3.1, известный как Type C. Таким разъемом обладают только новые модели ноутбуков, однако если вашему гаджету уже не первый год, можно купить специальный переходник. Он перенаправит ток непосредственно в разъем типа DC, как у стандартной зарядки для ПК. Подключаете переходник к ноутбуку и вставляете другой конец в Power Bank.

2. Через разъем питания

В этом случае понадобится переходник от Power Bank к разъему питания ноутбука. Такой переходник будет трансформировать силу тока в 2А на выходе Power Bank в необходимую для ПК. Подключаем внешний аккумулятор к ноутбуку через переходник.

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