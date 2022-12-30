"Съедают" батарею, пока вы не видите: какие две настройки нужно отключить на смартфоне

Во включенном состоянии они сильно расходуют заряд вашего телефона

С проблемой быстрой разрядки батареи мобильного телефона сталкивался, наверное, каждый из нас. Чтобы решить ее, следует посмотреть, включены ли у вас определенные функции на гаджете. Они "съедают" заряд аккумулятора тогда, когда вы этого не видите.

Чтобы аккумулятор смартфона дольше держал заряд, необходимо отключить сканер обновлений и "Google Play Защита". Об этом пишет belnovosti.

Как это сделать

1. Сканер обновлений постоянно сканирует пространство в радиусе 30 метров, пытаясь подключиться к другому устройству. Отключение: выбираем в меню пункт Google, далее "Устройство и обмен данными" и нажимаем на вкладку "Устройства".

2. "Google Play Защита" — встроенная защита от вредоносного ПО. В автоматической проверке нет смысла, поскольку на современных телефонах по умолчанию установлен тот или иной антивирус. Отключение: заходим в настройки в раздел "Состояние защиты", далее убираем галочки с пунктов "Помочь улучшить защиту" и "Сканирование приложений с помощью Google Play".

Кроме этих настроек, специалисты также рекомендуют отключить еще одну функцию. Ранее мы писали, что этот параметр есть как в Android-смартфонах, так и в iPhone.