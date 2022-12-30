Сколько раз в день можно заряжать телефон: зная это, вы сохраните "жизнь" своему гаджету

Современные телефоны имеют фиксированное количество циклов полной разрядки, которые они способны выдержать

"Если уже садить телефон, то до 0, а если заряжать — то только до 100%, чтобы дольше тот работал" — узнали себя? Если нет — очень хорошо, однако если да, то у нас неутешительные новости для вас. Возможно в скором времени вам придется покупать новый гаджет, или менять аккумулятор. Как же правильно заряжать свой смартфон, и сколько раз в день это можно делать?

Портал Mobiletech Addicts отмечает, что обязательная зарядка от 0 до 100% учитывая особенности современных телефонов — не нужна. Более того, она дальше больше вредит гаджету. Поэтому не стоит бояться ставить телефон на зарядку несколько раз в день. Сразу возникает вопрос — есть ли безопасное количество? Ответ — читайте далее.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон?

Жесткого правила здесь нет, и вы можете заряжать свой смартфон столько раз, сколько вам нужно исходя из своих потребностей и возможностей. Единственное, на что следует обратить внимание при использовании современных литий-ионных аккумуляторов, это то, как часто вы заряжаете телефон до 100% или разряжаете его до 0%. Чем режет такое будет, тем лучше для вашего гаджета.

Итого, чтобы замедлить процесс изнашивания батареи, не заряжайте гаджеты каждый раз под завязку. Лучше зарядить устройство несколько раз по чуть-чуть. В идеале — держите уровень заряда в пределах 50-80%.

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