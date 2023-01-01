Как правильно заряжать iPhone: советы, которые уберегут гаджет от поломки

Правильная зарядка продлевает срок службы аккумулятора

Многие пользователи вовсе не задумываются, что можно неправильно заряжать свой телефон, ведь в принципе ничего сложного в этом нет — просто нужно подключить гаджет к зарядному и к сети. Однако это не совсем так, особенно еще если речь идет про iPhone. Мы уже писали, как точно его нельзя заряжать, а теперь хотим рассказать, на что важно обратить внимание при зарядке айфона.

На самом деле, смартфон от Apple можно заряжать любым из доступных способов, пишет AppleInsider. Однако стоит помнить, что как бы вы не заряжали гаджет, батарея стандартного айфона рассчитана всего на 500 циклов.

Как правильно заряжать iPhone

Первое — зарядка ночью. Она никак не навредит вашему айфону и его аккумулятору, ведь "яблочные" гаджеты оснащены механизмом оптимизированной зарядки. То есть, зарядка останавливается на 80%, а после возобновляет ее до отключения из сети.

Второе — разряжение до нуля и зарядка до максимума. При таких действиях аккумуляторы портятся, что сильно влияет на работоспособность гаджета.

И третье — беспроводная зарядка. Не стоит от нее отказываться, потому, что она якобы сильно нагревает ваш айфон. Помните, что устройство рассчитано на подобный нагрев, и, более того, подобное происходит и с проводной зарядкой.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.