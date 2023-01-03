Почему некоторым телефонам нельзя пользоваться быстрой зарядкой: важный нюанс

Ваш гаджет не пострадает, если знать простые правила касательно быстрой зарядки

Технология быстрой зарядки очень удобна, когда нужно оперативно подзарядить мобильный телефон. Однако вокруг нее витает немало мифов. Действительно, быстрая зарядка может навредить батарее смартфона, но это касается не всех производителей и моделей. Нельзя пользоваться быстрой зарядкой лишь тем телефонам, которые ее не поддерживают.

Рекомендуется избегать быстрой зарядки, если в вашем смартфоне не предусмотрена данная функция, пишет makeuseof. В противном случае использование этой технологии негативно скажется на состоянии аккумулятора устройства. Поэтому прежде, чем подключить быструю зарядку, убедитесь, что вашему смартфону это не противопоказано.

Так, быстрая зарядка нагревает батарею больше, чем обычное зарядное устройство. Это может повлиять на срок службы аккумулятора, поскольку батареи часто подвергаются коррозии из-за окисления под воздействием тепла. К сожалению, это распространенная проблема для многих аккумуляторов . Поэтому быструю зарядку лучше использовать только в случае необходимости и, главное, поддерживаемой вашим телефоном.

Но есть простые способы ускорить зарядку: включите режим энергосбережения и режим полета, не пользуйтесь телефоном во время зарядки.

Добавим, что обычно быстрая зарядка отображается в виде значка двойной молнии. Узнать, поддерживает ли ваш телефон функцию быстрой зарядки можно в настройках вашего телефона касательно аккумулятора.

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