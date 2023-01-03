И это не 100: до какого процента следует заряжать мобильный телефон

Если вы переборщите с зарядкой, то аккумулятор смартфона быстрее испортится

На срок службы батареи мобильного телефона влияют многие факторы. Один из них — то, до какого процента вы заряжаете свой смартфон. Если он слишком высокий, то это вредит аккумулятору и приводит к его быстрому износу.

Заряжайте телефон только до 85%, чтобы оптимизировать срок службы батареи, рекомендует makeuseof. Это простое правило продлит жизнь аккумулятора вашего устройства. Поэтому мнение о том, что смартфон необходимо доводить до 100% при зарядке, ошибочно.

Во время зарядки смартфона вы могли заметить, что батарея телефона быстро заряжается с 20% до 50%, но при зарядке с 70% до 100% требуется гораздо больше времени. В результате эффективность зарядки снижается, а износ батареи увеличивается, когда смартфон приближается к максимальному заряду. Поэтому рекомендуется заряжать аккумулятор телефона до 85%, чтобы уменьшить износ аккумулятора.

Более того, популярный производитель смартфонов Samsung обеспечил их функцией "Защита аккумулятора", которая ограничивает максимальный заряд батареи до 85%, чтобы свести к минимуму ее износ. Такая технология увеличивает срок службы аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в день допускается заряжать телефон.