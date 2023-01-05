Будущее уже здесь: современные гаджеты, чтобы согреться и чувствовать себя комфортно

Технологии не стоят на месте и делают привычные вещи более функциональными

Различные полезные вещи, которые помогут во время морозов можно сделать самому. Однако изобретатели ни сидят на месте.

На канале HGTV предлагают погрузиться в мир современных технологий и для согрева воспользоваться гаджетами, которые уже придумали. Часть из них работает от сети, а часть — автономно.

Подогреватель для полотенец, бывает с функцией стерилизации. Справиться с проблемой того, что полотенца не высыхают до конца между приемами душа или просто обеспечить себе комфорт от теплого и простерилизованного полотенца можно с помощью современного устройства. Дозатор для крема с подогревом. Резервуар наполняется обычным средством для кожи, а уже через две минуты нагревает его до приятной температуры. Так уход за собой становится еще приятнее. Заряжающаяся грелка для рук. Тепло от нее вызывает одно нажатие на кнопку и сохраняется оно шесть часов. Дальше — снова на зарядку. Многие такие варианты можно использовать как power bank. Теплые тапочки для ароматерапии. Сами по себе они н электрические, но для их использования нужна микроволновка. В тапочках — съемные стельки. Они наполнены ароматными травами, семенами. Стельки греют в микроволновке 30 секунд, а потом вставляют обратно в тапки и наслаждаются теплом и нежным ароматом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если дома нет ни электричества, ни отопления, согреться все равно можно, воспользовавшись простыми советами. Важная рекомендация для тех, кто планирует выход на улицу — одеваться по погоде.