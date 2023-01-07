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Почему ноутбук часто ломается: пять вредных привычек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Ошибки, из-за которых ноутбук быстро ломается Новость обновлена 07 января 2023, 13:32
Ошибки, из-за которых ноутбук быстро ломается. Фото pixabay.com

Из-за неправильной эксплуатации этот девайс быстро выходит из строя

Чтобы ноутбук прослужил дольше, а его ремонт не влетал в копеечку, необходимо придерживаться правил эксплуатации этого устройства. Например, возле включенного ноутбука нельзя класть смартфон. Эта и еще несколько привычек быстро выводят девайс из строя.

Есть пять главных ошибок в эксплуатации ноутбуков, из-за которых они быстро ломаются. Об этом пишет belnovosti.

Что нельзя делать с ноутбуком

  1. Редко чистить. Со временем внутри устройства скапливается большое количество пыли. Чистить ноутбук внутри нужно минимум раз в год.
  2. Не менять термопасту. Менять термопасту нужно раз в несколько лет по мере высыхания.
  3. Не соблюдать температурный режим. Если ноутбук принесли с мороза, сразу включать его нельзя. Подержите в тепле минимум пару часов.
  4. Работать на мягких поверхностях. Мягкие поверхности не дают кулерам нормально работать. Это чревато перегревом и поломкой.
  5. Пользоваться при сильной вибрации. Нельзя работать за ноутбуком в машине или общественном транспорте. Тряска негативно влияет на жесткий диск.

Ранее "Телеграф" писал, как заряжать батарею ноутбука, чтобы продлить срок ее службы.

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#Ноутбук #Вредные привычки #Запреты