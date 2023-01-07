Почему ноутбук часто ломается: пять вредных привычек

Из-за неправильной эксплуатации этот девайс быстро выходит из строя

Чтобы ноутбук прослужил дольше, а его ремонт не влетал в копеечку, необходимо придерживаться правил эксплуатации этого устройства. Например, возле включенного ноутбука нельзя класть смартфон. Эта и еще несколько привычек быстро выводят девайс из строя.

Есть пять главных ошибок в эксплуатации ноутбуков, из-за которых они быстро ломаются. Об этом пишет belnovosti.

Что нельзя делать с ноутбуком

Редко чистить. Со временем внутри устройства скапливается большое количество пыли. Чистить ноутбук внутри нужно минимум раз в год. Не менять термопасту. Менять термопасту нужно раз в несколько лет по мере высыхания. Не соблюдать температурный режим. Если ноутбук принесли с мороза, сразу включать его нельзя. Подержите в тепле минимум пару часов. Работать на мягких поверхностях. Мягкие поверхности не дают кулерам нормально работать. Это чревато перегревом и поломкой. Пользоваться при сильной вибрации. Нельзя работать за ноутбуком в машине или общественном транспорте. Тряска негативно влияет на жесткий диск.

Ранее "Телеграф" писал, как заряжать батарею ноутбука, чтобы продлить срок ее службы.