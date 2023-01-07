Почему ноутбук часто ломается: пять вредных привычек
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за неправильной эксплуатации этот девайс быстро выходит из строя
Чтобы ноутбук прослужил дольше, а его ремонт не влетал в копеечку, необходимо придерживаться правил эксплуатации этого устройства. Например, возле включенного ноутбука нельзя класть смартфон. Эта и еще несколько привычек быстро выводят девайс из строя.
Есть пять главных ошибок в эксплуатации ноутбуков, из-за которых они быстро ломаются. Об этом пишет belnovosti.
Что нельзя делать с ноутбуком
- Редко чистить. Со временем внутри устройства скапливается большое количество пыли. Чистить ноутбук внутри нужно минимум раз в год.
- Не менять термопасту. Менять термопасту нужно раз в несколько лет по мере высыхания.
- Не соблюдать температурный режим. Если ноутбук принесли с мороза, сразу включать его нельзя. Подержите в тепле минимум пару часов.
- Работать на мягких поверхностях. Мягкие поверхности не дают кулерам нормально работать. Это чревато перегревом и поломкой.
- Пользоваться при сильной вибрации. Нельзя работать за ноутбуком в машине или общественном транспорте. Тряска негативно влияет на жесткий диск.
Ранее "Телеграф" писал, как заряжать батарею ноутбука, чтобы продлить срок ее службы.