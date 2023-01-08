Почему ПО смартфона нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать

Отказ от обновлений программного обеспечения приводит к печальным последствиям

Иногда к сбоям и неожиданным отключениям любимого мобильного телефона может привести не только неправильная зарядка устройства. Следует уделять внимание и программному обеспечению (ПО) смартфона.

ПО нужны обновления, и если избегать новых установок, это приведет к неприятным результатам. Об этом пишет belnovosti.

Что случится, если не обновлять ПО на смартфоне

Гнаться за обновлениями программ вовсе необязательно, однако и избегать их не стоит. Смартфоны устроены таким образом, что их программное обеспечение нуждается в постоянной корректировке. Если спустя пару месяцев ничего не произойдет, то уже через полгода без обновлений смартфон начнет зависать все чаще и чаще. А если очень долго не обновлять ПО, мобильный телефон может вообще начать отключаться сам по себе.

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