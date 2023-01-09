Если вам дорог ваш телефон, не делайте так: частые ошибки при зарядке, ведущие к быстрой поломке

Соблюдайте эти советы, и ваш гаджет прослужит вам намного дольше

Несоблюдение правил зарядки телефона может привести тому, что ваш гаджет начнет "протестовать" и будет отказываться работать как раньше. А все потому, что его аккумулятор будет поврежден, и уже не сможет обеспечивать его той работоспособностью.

О пяти самых распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые ведут к быстрой разрядке и поломке гаджета, пишет портал itechua. Этих действий желательно избегать, иначе весь свой заработок вы будете тратить или на ремонты, или на новые телефоны.

Как нельзя заряжать смартфон: топ-5 ошибок

Главная ошибка любого пользователя при зарядке телефона — это желание сэкономить. Покупая дешевое и чаще всего некачественное зарядное устройство, вы медленно, но уверенно гробите свой телефон. Нужно использовать только оригинальные зарядки, иначе тропинка в ремонт будет протоптана.

Во-вторых, старайтесь часто не заряжать телефон в автомобиле от прикуривателя.

Третье, никогда не подвешивайте смартфон на проводе от зарядки. Таким образом вы только расшатаете порт для зарядки, и он выйдет из строя.

Перепады температур также враг вашего гаджета. Поэтому не ставьте телефон на зарядку сразу как пришли с холода.

И пятое — не стоит пользоваться телефоном, пока он "кушает". Это ведет к перегреву аккумулятора, что негативно влияет на его работоспособность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как влияет на аккумулятор мобильного телефона быстрая зарядка.