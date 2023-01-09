Как сохранить заряд на смартфоне в мороз: простые правила помогут избежать отключения

Смартфоны плохо переносят холодную погоду

С наступлением холодов многие пользователи смартфонов замечали, что их устройство начинает разряжаться быстрее. Это связано с особенностями протекающих в батарее химических реакций, а потому стопроцентного способа это избежать не существует.

Однако есть простые советы, которые помогут сохранить заряд и уберечь себя от неприятных неожиданностей, связанных с внезапным отключением девайса.

Стоит понимать, что в батарее обычное рабочее напряжение составляет зачастую от 3,7 до 4 вольт, а на морозе оно начинает проседать. Если этот показатель упадет до 3 вольт, то в телефоне сработает защитный механизм и отключит его. Кроме того, на морозе устройство быстрее теряет заряд.

Чтобы этого избежать, важно стараться как можно реже использовать его в холодных условиях.

Старайтесь держать телефон ближе к телу, например во внутреннем кармане куртки. Тем самым вы его согреете и сохраните его от переохлаждения.

Если вам надо много говорить по телефону на морозе, то стоит прикупить себе наушники, ведь даже включённый Bluetooth не посадит батарею так быстро, как это сделает холод.

Морозы это также плохое время, чтобы фотографировать. Чем чаще вы достаете телефон из кармана, тем быстрее он потеряет заряд. В целом, чтобы сэкономить батарею телефон можно выключить или перевести в режим полета в тех ситуациях, когда это возможно.

Также важно помнить, что после возвращение в теплое помещение телефону надо дать нагреться, прежде чем ставить его на зарядку.

Девайс можно попытаться утеплить специальным чехлом из кожи, вязаной ткани или резины, который будет защищать гаджет со всех сторон. А вот от силиконовых чехлов толку не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о наиболее распространенных ошибках, которые пользователи смартфонов допускают при зарядке.