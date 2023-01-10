Нужно ли отключать полностью заряженный ноутбук от сети: советы, которые продлят жизнь вашему гаджету

Эти "правила" помогут вам продлить срок эксплуатации своего гаджета

Многие пользователи ноутбуков, возможно по привычке, работают на постоянно подключенных к сети гаджетах, по аналогии со стационарным компьютером. Также весомой для этого причиной являются и постоянные отключения света, ведь никто не хочет остаться с разряженным устройством в темноте. Однако в такие моменты никто не задумывается, как это сказывается на самом ноутбуке.

Как отмечает портал itechua, главным критерием "долгой жизни" вашего ноутбука является его правильная зарядка. Как продлить срок эксплуатации устройства, и что приводит к его порче — читайте далее.

Нужно ли выключать заряженный ноутбук из розетки?

Непрерывная зарядка – это самая распространенная ошибка при пользовании ноутбуком. Заряженный до 100% аккумулятор не будет держать такой заряд постоянно, даже если будет подключен к розетке. Более того, будучи постоянно подключенной к сети, батарея ноутбука со временем будет терять свою емкость. А все потому, что держа гаджет постоянно на зарядке, сокращаются промежутки между циклами зарядки, которые и губительно влияют на аккумулятор.

Как правильно заряжать ноутбук?

Не стоит разряжать батарею до 0%, ведь это отрицательно влияет на работу устройства и его способность держать заряд. Лучше всего для нормальной работы батареи – держать ее заряд на уровне 20–80% или 30–70%. И третье — старайтесь не перегревать ноутбук. Следите, чтобы был свободный доступ воздуха к вентиляторам охлаждающей системы.

Ранее мы рассказывали о двух способах зарядить ноутбук от павербанка. Правда, нужно помнить, что обычный Power Bank для этого не подойдет – нужно покупать специальные мощные модели, которые "потянут" зарядку лэптопа. Стоят они заметно дороже обычных павербанков.