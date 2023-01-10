Попрощаетесь с гаджетом сразу: названа температура, при которой не стоит пользоваться телефоном

Если вы хотите, чтобы ваш телефон "прожил" дольше — придерживайтесь этого правила

Зима — это очень красивая пора года, однако она также может принести и много вреда, особенно в очень холодные и морозные дни. При чем "вредна" она не только для людей, но и для гаджетов, без которых уже сложно представить свою жизнь. К примеру, зима "опасна", ведь можно уронить смартфон в снег, что может ему навредить. Однако даже без падений зимой гаджет может поломаться. Почему — читайте далее.

Все дело в температуре на улице. Как пишет itechua, есть определенное значение, при котором гаджет лучше вообще не выносить на улицу, иначе поломки не избежать. Эксперты отмечают, что аккумулятор смартфона при низкой температуре может плохо функционировать.

При какой температуре не стоит пользоваться телефоном на улице

Несмотря на то, что на морозе батарея меньше нагревается, использовать его при температуре -40 градусов не рекомендуется. Если же на улице не ниже –20 градусов, то на работоспособность гаджета холод не повлияет.

Также стоит отметить, что внутри смартфона, которым долго пользовались на морозе, а затем принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат. А это в свою очередь может привести к тому, что ваше устройство придет в негодность. Поэтому на зарядку сразу после прогулки на холоде, телефон ставить не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать с телефоном, который упал в снег.