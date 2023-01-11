Как сделать, чтобы смартфон и ноутбук работали дольше без света: важные нюансы

Простые и практические рекомендации

В части Украины сохраняются проблемы со светом. Из-за длительных отключений работать тем, кто зависит от гаджетов непросто.

Genius.Space разработал ряд рекомендаций, как улучшить положение дел и продлить продолжительность работы ноутбуков, планшетов или смартфонов. Для начала, следует оптимизировать затраты энергий.

Специалисты отмечают, что корректировать можно настройки и функции, не жизненно необходимые, но тратящие энергию. Начать на смартфоне можно с включения энергосбережения. Также следует снизить яркость экрана и отключить фоновые обновления и программы в оперативной памяти. Если программы открываются, они будут перезагружаться. Есть настройки, в которых можно выбрать какие программы не хранятся в оперативной памяти.

Фоновые программы забирают энергию

Для того чтобы дольше работал ноутбук, нужно начать с активирования энергосбережения и настройкой яркости экрана и подсветки клавиатуры. Что же делать дальше:

закройте лишние вкладки в браузерах,

выключите уведомления на сайтах,

отключите дополнительные украшения – прозрачность, анимацию и прочее.

Все настройки можно будет затем вернуть

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