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Как сделать, чтобы смартфон и ноутбук работали дольше без света: важные нюансы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Для более длительной работы придется закрыть лишние программы Новость обновлена 11 января 2023, 08:12
Для более длительной работы придется закрыть лишние программы. Фото goodfon.ru

Простые и практические рекомендации

В части Украины сохраняются проблемы со светом. Из-за длительных отключений работать тем, кто зависит от гаджетов непросто.

Genius.Space разработал ряд рекомендаций, как улучшить положение дел и продлить продолжительность работы ноутбуков, планшетов или смартфонов. Для начала, следует оптимизировать затраты энергий.

Специалисты отмечают, что корректировать можно настройки и функции, не жизненно необходимые, но тратящие энергию. Начать на смартфоне можно с включения энергосбережения. Также следует снизить яркость экрана и отключить фоновые обновления и программы в оперативной памяти. Если программы открываются, они будут перезагружаться. Есть настройки, в которых можно выбрать какие программы не хранятся в оперативной памяти.

Как сделать, чтобы смартфон работал дольше
Фоновые программы забирают энергию

Для того чтобы дольше работал ноутбук, нужно начать с активирования энергосбережения и настройкой яркости экрана и подсветки клавиатуры. Что же делать дальше:

  • закройте лишние вкладки в браузерах,
  • выключите уведомления на сайтах,
  • отключите дополнительные украшения – прозрачность, анимацию и прочее.
Что делать, чтобы ноутбук работал без света дольше
Все настройки можно будет затем вернуть

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие гаджеты существуют для того, чтобы сделать холодный сезон более приятным. Часть из них может работать автономно.

Теги:
#Электроэнергия #Смартфон #Ноутбук