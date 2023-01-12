Как остаться в сети, если нет света: два способа

Скорость интернета вряд ли будет большой, но позволит остаться на связи и заниматься делами

Если в случае отключения электроэнергии вам нужно продолжать работать с мобильной и компьютерной техникой, начать лучше с настроек максимальной энергоэффективности смартфона или ноутбука. Однако для многих видов работ необходимо использовать интернет.

В случае работы мобильной связи из телефона можно сделать точку доступа. Для этого нужно всего несколько нажатий. В настройках нужно найти функцию "Собственный хот-спорт" или "Собственная точка доступа". Затем необходимо разрешить соединение и указать пароль. Подключение возможно как через USB, так и без проводов. Альтернативным методом можно назвать "режим маршрутизации через USB". Такое меню позволяет использовать телефон как модем.

Один из вероятных видов меню

Когда у одного оператора нет сети, можно попробовать использовать внутренний роуминг — переключиться на другого оператора. Для этого нужно зайти в раздел "Сотовые данные", затем — "Выбор сети" и отключив автоматическое соединение, выбрать другого оператора.

Оператора можно поменять на другого в случае необходимости

Напомним, что при использовании компьютерной версии сайтов трафик расходуется сильнее. Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить заряд смартфона в мороз.