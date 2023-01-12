Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания: опасное действие

Масштабы последствий могут быть разными, но никак не позитивными

Частая поломка ноутбука и замедление работы программ беспокоят многих пользователей этих нужных, в современном мире, устройств. Однако не все знают, как правильно и безопаснее выключать ноутбук, чтобы он работал без сбоев как можно дольше.

Нажимая на кнопку питания, многие и не задумываются над тем, что этим простым действием они подвергают девайс "стрессу" — вы наносите ему серьезный ущерб. Об этом пишет belnovosti.

Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания

Если были открыты какие-либо приложения или файлы, высок риск их повреждения.

После перезапуска система может начать "глючить". Спасти ситуацию, возможно, прийдется полной переустановкой Windows.

Могут повредиться данные реестра.

Может поцарапаться жесткий диск, а это чревато его недешевой заменой.

Начнутся проблемы с накопителем. В этом случае прийдется быстро скопировать важные для вас данные.

Как правильно выключать ноутбук

Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы". Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".

Ранее "Телеграф" писал, как заряжать батарею ноутбука, чтобы продлить срок ее службы.