Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания: опасное действие
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Масштабы последствий могут быть разными, но никак не позитивными
Частая поломка ноутбука и замедление работы программ беспокоят многих пользователей этих нужных, в современном мире, устройств. Однако не все знают, как правильно и безопаснее выключать ноутбук, чтобы он работал без сбоев как можно дольше.
Нажимая на кнопку питания, многие и не задумываются над тем, что этим простым действием они подвергают девайс "стрессу" — вы наносите ему серьезный ущерб. Об этом пишет belnovosti.
Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания
- Если были открыты какие-либо приложения или файлы, высок риск их повреждения.
- После перезапуска система может начать "глючить". Спасти ситуацию, возможно, прийдется полной переустановкой Windows.
- Могут повредиться данные реестра.
- Может поцарапаться жесткий диск, а это чревато его недешевой заменой.
- Начнутся проблемы с накопителем. В этом случае прийдется быстро скопировать важные для вас данные.
Как правильно выключать ноутбук
- Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы".
- Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".
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