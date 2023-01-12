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Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания: опасное действие

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Узнайте, как правильно выключать ноутбук Новость обновлена 12 января 2023, 13:58
Узнайте, как правильно выключать ноутбук. Фото freepik.com

Масштабы последствий могут быть разными, но никак не позитивными

Частая поломка ноутбука и замедление работы программ беспокоят многих пользователей этих нужных, в современном мире, устройств. Однако не все знают, как правильно и безопаснее выключать ноутбук, чтобы он работал без сбоев как можно дольше.

Нажимая на кнопку питания, многие и не задумываются над тем, что этим простым действием они подвергают девайс "стрессу" — вы наносите ему серьезный ущерб. Об этом пишет belnovosti.

Что будет, если выключать ноутбук кнопкой питания

  • Если были открыты какие-либо приложения или файлы, высок риск их повреждения.
  • После перезапуска система может начать "глючить". Спасти ситуацию, возможно, прийдется полной переустановкой Windows.
  • Могут повредиться данные реестра.
  • Может поцарапаться жесткий диск, а это чревато его недешевой заменой.
  • Начнутся проблемы с накопителем. В этом случае прийдется быстро скопировать важные для вас данные.

Как правильно выключать ноутбук

  1. Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы".
  2. Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".

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