Почему телефон стал медленнее заряжаться: в чем причина, и что делать

Столкнувшись с такой проблемой, не торопитесь менять батарею

На скорость зарядки телефона влияет множество факторов. При чем как тех, на которые пользователи влияют напрямую. Это к примеру, может быть привычка оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Так и таких, которые от человека особо не зависят.

Сегодня мы хотим поговорить о том, почему смартфон может начать медленно заряжаться. В чем может быть причина и что делать в такой ситуации, пишет портал itechua.

Почему телефон стал медленнее заряжаться

Первая причина — проблема таится в зарядном кабеле или адаптере. Если вы заметили, что гаджеты стали заряжаться медленнее обычного, обязательно проверьте не повреждены ли кабеля, а также посмотрите совместимы ли они с вашим телефоном.

Вторая частая причина медленной зарядки – это слабый источник питания. Заряжая гаджет от ноутбука, портативного аккумулятора или машины, не удивляйтесь скорости. Она будет очень медленной.

Третья причина — пользование смартфоном во время зарядки. Активно используя гаджет, когда тот "кушает", не ждите, что зарядка будет быстрой.

И четвертая причина — это проблемы в самой батарее. Если устранив предыдущие три причины, проблема осталась, то, скорее всего, в аккумуляторе. Если ваш телефон еще и быстрее обычного разряжается, то лучше всего отнести его в ремонт и заменить батарею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как влияет на аккумулятор мобильного телефона быстрая зарядка.