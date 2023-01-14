Слабое место: как правильно заряжать аккумулятор смартфона

Уже сколько мы пользуемся этим чудом техники, а грамотно заряжать его так и не научились

Как известно, аккумуляторная батарея – слабое место практически любого современного мобильного телефона. Если обращаться с ней неправильно, ее срок службы быстро сократится.

Эксперты перечислили хитрости, которые помогут продлить срок службы батареи смартфона, о которых не расскажет производитель. Об этом пишет belnovosti.

Как грамотно заряжать телефон

Не заряжайте смартфон до 100% уровня. Современные литий-ионные аккумуляторы от такой зарядки изнашиваются. Лучше это делать короткими сессиями. По первой же причине не стоит ставить телефон на зарядку на всю ночь. Не разряжайте смартфон полностью. Лучше ставьте на зарядку до того, как он разрядится "в ноль".

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.