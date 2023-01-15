Как нельзя заряжать телефон: каждый допускает эти ошибки

Если не нарушать эти правила, то смартфон прослужит намного дольше

Что может быть проще, чем зарядить смартфон — вы тоже так думаете? Увы, но это совсем не так, а те, кто живет по такому принципу чаще относят свои гаджеты в ремонт. Оказывается, есть несколько нюансов и запретов при зарядке, о которых многие даже не задумываются. О них и поговорим далее.

Как отмечает портал itechua, залог успешной и что немаловажно длительной работы телефона – это его правильная зарядка. И сегодня мы хотим акцентировать ваше внимание на пяти правилах, как не стоит заряжать свое устройство, иначе оно быстро выйдет из строя.

Как нельзя заряжать смартфон

Разрядка до "нуля" и зарядка до 100%

Эта ошибка является одной из самых распространенных, а все из-за того, что аккумуляторы в старых телефонах именно в такой зарядке и нуждались. Однако прогресс ведь не стоит на месте. При полной разрядке современных литиево-ионных аккумуляторов уже через год начнутся серьезные проблемы. Также новые телефоны нельзя подзаряжать до 100%, иначе батарея быстрее истратит свою емкость.

Использование поврежденных кабелей

Хорошие и оригинальные аксессуары стоят дорого, поэтому при повреждениях мало кто спешит их менять, однако стоило бы. Такие подпорченые зарядки негативно влияют на ваш гаджет, и могут и вовсе "убить" его.

Использование аксессуаров от сторонних производителей

Не стоит экономить, покупая неоригинальные и дешевые зарядные устройства. Такая "экономия" только приведет к еще большим затратам, ведь, скорее всего, придется покупать новый смартфон. Для зарядки смартфона нужно использовать только те аксессуары, которые рекомендованы специалистами.

Нахождение телефона под подушкой или одеялом

Одеяло и подушка не греют сами по себе – они сохраняют тепло. А любое электронное устройство в момент работы сильно нагревается, так что если эту температуру начать "хранить", смартфон может просто перегреться. А это в свою очередь приводит к порче гаджета. По этой же причине рекомендуют снимать чехол во время зарядки.

Использование телефона при зарядке

Подобное правило касается преимущественно "бюджетников", но и дорогие модели могут сильно пострадать, особенно те, где теплоотводная система очень слаба. Пользование телефоном при зарядке может нарушить циклы зарядки, что также изнашивают батарею.

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