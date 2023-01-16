Не только Bluetooth: эти функции сжирают заряд смартфона, пока вы ими не пользуйтесь

Отключите некоторые функции, чтобы сэкономить заряд аккумулятора

Ваш мобильный телефон будет работать дольше, если правильно его заряжать. Но не менее важно, отключаете ли вы сервисы, когда они не нужны. Стоит пересмотреть ряд функций, которые могут быть постоянно включены на смартфоне. Некоторые из них тратят заряд устройства, хотя вы в этот момент ими не пользуетесь.

На панели вашего гаджета могут быть активны немало значков, в том числе функции типа передачи гео или мобильных данных. Однако стоит их отключить, как телефон будет разряжаться медленнее. Рекомендуется активировать подобные сервисы лишь тогда, когда вы непосредственно их применяете, пишет makeuseof.

Есть ряд функций, которые пожирают заряд вашего смартфона, даже если ими не пользоваться. Особенно это касается беспроводных сервисов. Часто мы можем их включить, тогда как отключить – забываем. Вот самые распространенные "пожиратели" батареи:

Определение местоположения устройства;

Wi-Fi;

Мобильные данные;

Bluetooth.

Кроме того, стоит включить темный режим на телефоне и уменьшите яркость экрана. Эта настройка может потреблять очень много энергии, в зависимости от уровня яркости. Установите яркость на оптимальный уровень, необходимый для использования смартфонов. Вы также можете использовать темный режим, чтобы уменьшить расход заряда батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может начать медленнее заряжаться. Эксперты выделили самые частые причины.