Зарядка до 100% - ошибка: назван процент, до которого правильно заряжать телефон

Не позволяйте мобильному телефону полностью заряжаться

Аккумулятор мобильного телефона — это его сердце, без которого он работать не сможет. Поэтому важно правильно его заряжать, чтобы избежать ошибок, которые могут стать фатальными. И одним из важных правил является зарядка телефона до "правильного" процента.

Многие пользователи не обращают внимания на то, при каком проценте они свой телефон ставят на зарядку, и при каком снимают. И это является очень серьезной ошибкой, пишет santeplus. Тем не менее есть некоторые правила, которым нужно следовать, чтобы аккумулятор проработал как можно дольше.

До какого процента нужно заряжать телефон

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от того, как мы заряжаем его ежедневно. В то время как некоторые ждут, пока их устройство полностью разрядится, другие, как правило, подключают его к зарядному устройству, как только заряд батареи падает на несколько процентов. В любом случае это ошибки, которые могут повлиять на долгосрочную работу вашего смартфона.

Чтобы продлить срок службы ваших мобильных устройств, их следует ставить на зарядку, когда они достигают 20% заряда батареи. Более того, аккумуляторы смартфонов лучше всего работают при заряде от 20 до 80%. Поэтому также нехорошо, чтобы ваше устройство достигало пика в 100%.

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