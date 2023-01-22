Телефон на две SIM-карты: что нужно знать при покупке

Смартфоны с двумя слотами под SIM-ки могут поддерживать одну из двух технологий

Современный мобильный телефон с двумя слотами под SIM-карты — это незаменимое приобретение, ведь используя "симки" от двух разных мобильных операторов можно легко разделить выгодные тарифы или, к примеру, работу и свою личную жизнь. Также наличие двух SIM-карт гарантирует работу сети, если одна из "симок" придет в непригодность.

Покупая смартфон на две SIM-карты, следует сначала ознакомиться с его некоторыми особенностями, пишет itechua. Такие устройства могут поддерживать одну из двух технологий, которые влиять на качество связи и ее возможности — DSDS (Dual SIM Dual Standby) и DSDA (Dual SIM Dual Active).

DSDS или DSDA: в чем отличия

DSDS. Это когда в смартфоне находится один радиомодуль, который может использоваться только одной "симкой". Если одна SIM-карта активна, другая при ее работе деактивируется. DSDA. В этом случае в гаджете находятся сразу два радиомодуля. Это означает, что обе SIM-карты могут работать одновременно: принимать звонки, отправлять сообщения и т.д.

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