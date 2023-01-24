Медленно убиваете свой гаджет: две распространенные ошибки, из-за которых телефон разряжается быстрее
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Этих ошибок стоит избегать при ежедневном использовании телефона.
Важно правильно заряжать свой мобильный телефон, чтобы он мог работать максимально эффективно. Однако есть много элементов, которые мешают его правильному функционированию и могут вовсе повредить аккумулятор гаджета. И чаще всего виной поломок телефона является его владелец, который не знает как правильно заряжать свой смартфон и что нельзя во время зарядки делать.
Чтобы защитить батарею и продлить срок ее службы, необходимо соблюдать несколько правил, пишет портал santeplus. В частности есть две распространенные привычки, которые необходимо прекратить совершать, так как они очень вредны для батареи.
Какие две распространенные ошибки разряжают телефон быстрее
- Используете телефон, пока он заряжается — продолжая пользоваться смартфоном, когда он заряжается, вы замедляете скорость его зарядки, а также увеличиваете риск его перегрева.
- Оставляете телефон заряжаться на ночь — такая привычка может привести к перегрузке вашего гаджета, а это может не только повредить аккумулятор, но и существенно повлиять на срок его службы. В идеале использовать дневное время суток для зарядки телефона, стараясь не превышать отметку в 80%.
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