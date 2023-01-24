Медленно убиваете свой гаджет: две распространенные ошибки, из-за которых телефон разряжается быстрее

Этих ошибок стоит избегать при ежедневном использовании телефона.

Важно правильно заряжать свой мобильный телефон, чтобы он мог работать максимально эффективно. Однако есть много элементов, которые мешают его правильному функционированию и могут вовсе повредить аккумулятор гаджета. И чаще всего виной поломок телефона является его владелец, который не знает как правильно заряжать свой смартфон и что нельзя во время зарядки делать.

Чтобы защитить батарею и продлить срок ее службы, необходимо соблюдать несколько правил, пишет портал santeplus. В частности есть две распространенные привычки, которые необходимо прекратить совершать, так как они очень вредны для батареи.

Какие две распространенные ошибки разряжают телефон быстрее

Используете телефон, пока он заряжается — продолжая пользоваться смартфоном, когда он заряжается, вы замедляете скорость его зарядки, а также увеличиваете риск его перегрева.

Оставляете телефон заряжаться на ночь — такая привычка может привести к перегрузке вашего гаджета, а это может не только повредить аккумулятор, но и существенно повлиять на срок его службы. В идеале использовать дневное время суток для зарядки телефона, стараясь не превышать отметку в 80%.

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