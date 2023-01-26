Телефон будет работать в два раза дольше, если отключить эти три функции: полезные хитрости

Отключите эти функции, чтобы сэкономить заряд аккумулятора

Для оптимизации работы аккумулятора и продления его автономности специалисты предлагают регулярно отключать некоторые функции, иногда бесполезные, потребляющие много энергии. Есть как минимум три функции, которые являются наибольшими "пожирателями" батареи. О них мы и расскажем далее.

Выработав привычку самостоятельно отключать определенные функции на мобильном телефоне, можно легко продлить срок службы батареи, пишет портал santeplusmag. Что же это за параметры, которые следует отключать?

Какие функции на телефоне сажают батарею

Локализация — службы определения местоположения, безусловно, очень полезны, но только в тех случаях, когда они вам реально нужны. В другое время их лучше отключать, ведь на обслуживание этой функции батарея использует достаточно много заряда. Отключив локализацию, вы сэкономите много заряда.

Bluetooth — такая же ситуация, как и с локализацией. Чтобы продлить срок службы батареи вашего устройства, эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости, а в противном случае аккумулятор будет разряжаться быстрее.

— такая же ситуация, как и с локализацией. Чтобы продлить срок службы батареи вашего устройства, эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости, а в противном случае аккумулятор будет разряжаться быстрее. Фоновое обновление приложений — эта функция позволяет приложениям обновлять и доставлять новый контент в фоновом режиме, не прерывая работу вашего мобильного телефона. Если вы хотите сохранить заряд аккумулятора своего гаджета на дольше, лучше отключить эту опцию, ведь она очень энергозатратная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может начать медленнее заряжаться. Эксперты выделили самые частые причины.