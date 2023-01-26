Сэкономите четверть времени: три способа ускорить зарядку телефона

Простые лайфхаки помогут быстрее довести гаджет до максимального заряда

Иногда нужно подзарядить смартфон как можно быстрее. В этом случае вам стоит обратиться к трем ловким трюкам. Сократить время пребывания мобильного телефона в сети можно не только с помощью быстрой зарядки.

Есть как минимум три способа ускорить зарядку гаджета без какого-либо вреда устройству, пишет makeuseof. Простые действия уменьшат количество времени, потраченного на процесс заряжания, на четверть. Такие лайфхаки очень выручат, если нужно оперативно восполнить процент на экране.

Что сделать с телефоном, чтобы он быстрее заряжался

Способ №1 — режим полета. Одной из самых больших нагрузок на вашу батарею является сетевой сигнал. Если вы живете в районе с плохим сигналом, зарядка вашего телефона занимает больше времени. Переведите телефон в режим полета, прежде чем подключать его к сети. Тестирование показывает, что это может сократить время, необходимое для полной зарядки, на целых 25%. Чтобы перевести телефон в режим полета , просто проведите вниз по панели уведомлений и коснитесь значка режима полета. Кроме того, вы можете перейти в "Настройки" > "Сеть и Интернет" > "Режим полета".

Способ №2 — выключение телефона. Простой, очевидный, но часто упускаемый из виду. Если ваш телефон выключен, он будет заряжаться намного быстрее. Ничто не будет потреблять заряд аккумулятора, пока вы его заряжаете.

Способ №3 — отказ от использования гаджета. Если вы не можете выключить телефон, чтобы зарядить его быстрее, потому что хотите оставаться в курсе уведомлений, постарайтесь не использовать его слишком часто, когда он подключен к сети. В частности, использование интенсивных приложений, таких как игры, нагревает ваш телефон, замедляет процесс зарядки и в долгосрочной перспективе повреждает аккумулятор. Длительное воздействие экстремальных температур является одной из распространенных ошибок, которые могут повредить ваш смартфон. Другими словами, не стоит включать игры, смотреть видео или пролистывать социальные сети, пока ваш телефон подключен к зарядному устройству — он будет заряжаться быстрее, если вы оставите его в покое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя заряжать телефон до максимального уровня. Есть определенный процент, до которого лучше всего доводить устройство при зарядке.