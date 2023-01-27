Что нужно сделать с телефоном, чтобы он быстрее зарядился: есть один важный нюанс

Небольшая манипуляция с устройством ускорит процесс подзарядки

Если нужно, чтобы мобильный телефон зарядился как можно быстрее, не стоит пользоваться смартфоном в это время, а лучше и вовсе выключить. Хотя не всегда есть возможность сделать это. Однако даже один незначительный момент способен ускорить зарядку. Звучит странно, но нужно обратить внимание на чехол гаджета.

Когда вы подключаете смартфон к сети, важное значение имеет температура аккумулятора, пишет makeuseof. Так что самое простое правило, чтобы ускорить зарядку, заключается в следующем: снимите чехол с телефона.

Все смартфоны в настоящее время имеют литий-ионные аккумуляторы. Химический процесс, стоящий за тем, как они работают, предполагает такую закономерность: процесс зарядки продвигается намного эффективнее, когда батарея холодная.

Для оптимальной зарядки температура аккумулятора (не температура воздуха) должна находиться в пределах от 5 до 45 градусов Цельсия. Очевидно, что температура батареи частично зависит от температуры окружающей среды, и снятие чехла поможет ее снизить. Если вы думаете положить свой телефон в холодильник, чтобы подзарядить устройство: не делайте этого. Зарядка будет протекать еще хуже, если температура упадет значительно ниже идеального диапазона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие функции на смартфоне лучше отключить. Элементарные манипуляции позволят вашему гаджету работать намного быстрее.