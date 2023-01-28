Зачем выключать телефон, пока он заряжается: полезный трюк, о котором знают единицы

С помощью этого простого жеста вы значительно продлите жизнь своему гаджету

Телефон является частью нашей повседневной жизни, и многие уже не представляют себя без этого полезного гаджета. Однако часто из-за такой чрезмерной "любви" к смартфону, пользователи забывают о "правилах поведения" со своим устройством, особенно при его зарядке. К примеру вы знали для чего выключать телефон в это время? Нет? Тогда вы пришли по адресу.

Одной из основных причин, по которой желательно выключать мобильный телефон во время зарядки, связана с уведомлениями, пишет портал santeplus. Поскольку телефон может принимать звонки, сообщения и выполнять всевозможные процессы, батарея будет расходоваться и во время зарядки. Это в свою очередь приводит к увеличению времени, которое нужно для полного заряда аккумулятора.

В выключенном же состоянии во время зарядки питание будет поступать только на батарею вашего мобильного телефона, а это значит, что он зарядится намного быстрее.

Если вы предпочитаете держать телефон включенным во время зарядки, вы можете попробовать другой способ уменьшить расход заряда аккумулятора и при этом ускорить процесс: включите режим полета. Этот режим отключает функции телефона, требующие питания, поэтому гаджет будет заряжаться быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие функции на смартфоне лучше отключить. Элементарные манипуляции позволят вашему гаджету работать намного быстрее.