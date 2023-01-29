Пришло время заменить батарею телефона: пять признаков, которые на это укажут

Обращайте внимание на сигналы, чтобы вовремя приобрести новый аккумулятор

По разным причинам мобильный телефон может разряжаться быстрее, а иногда устройство не держит заряд, если его аккумулятор пришел в негодность. Некоторые признаки в работе смартфона сигнализируют о том, когда батарея нуждается в замене. Их довольно легко распознать.

Как пишет makeuseof, пренебрежение обслуживанием батареи может привести к снижению производительности устройства и повреждению другого оборудования. Например, тепло, выделяемое неисправной батареей, может привести к перегоранию или необратимому повреждению других электронных компонентов поблизости.

Пять признаков того, что батарею телефона нужно заменить

Сигнал №1: Аккумулятор часто нагревается во время зарядки и использования. Перегрев может привести к более быстрому разряду батареи и, если он продолжится, сократить общий срок службы. Из-за этого также может произойти отключение гаджета или трудность при перезапуске.

Сигнал №2: Текущая емкость и время автономной работы от батареи сократились. К примеру, вы можете обнаружить, что заряд вашего устройства падает со 100% до примерно 90% (или ниже) сразу после отключения его от зарядного устройства. Это связано с неисправностью батареи.

Сигнал№3: Вздувшаяся батарея или физическое повреждение. Это могут быть трещины, протечки, вздутие или выделение газа. Если ваша батарея вздулась, вы должны немедленно заменить ее.

Сигнал №4: Телефон не заряжается. Устройство при подключении к зарядке показывает, что оно подключено к зарядному устройству, но процент зарядки не увеличивается даже через определенный промежуток времени. Вероятно, аккумулятор не может сохранять заряд и нуждается в замене.

Сигнал №5: Смартфон работает только при подключении к зарядному устройству. Это тот случай, когда приходится постоянно держать гаджет в сети. Если батарея полностью разряжена и не может обеспечить резервное питание, то устройство обычно становится более горячим, чем нормально работающие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать мобильный телефон, чтобы продлить срок службы батареи. Есть определенный процент, до которого стоит доводить гаджет при зарядке.