Зачем периодически перезагружать Wi-Fi-роутер: хитрость, которая решает самую большую проблему домашнего интернета

Применяя эти советы, вы сможете повысить скорость интернета в своем доме.

За последние годы многие пользователи интернета уже и забыли, что раньше к их компьютеру подключался какой-то шнур, ведь "рынок" заполонили Wi-Fi-роутеры. Это отличный способ совместного использования интернет-соединения, однако и здесь бывают сбои, такие как ухудшение сигнала. Что нужно сделать для повышения производительности вашего соединения Wi-Fi — читайте далее.

Просмотр фильмов, загрузка игр или прослушивание музыки — это все значительно влияет на скорость вашего интернет-соединения, пишет портал santeplus. Кроме того, ухудшает скорость и увеличение количества подключенных устройств. Однако все эти проблемы решаемы, и мы далее расскажем как.

Как увеличить скорость соединения Wi-Fi

Перезагрузите маршрутизатор Wi-Fi.

Если вы давно не перезагружали свой Wi-Fi-маршрутизатор, то обязательно сделайте это. Быстрый перезапуск может решить некоторые проблемы, напрямую связанные с медленным интернет-соединением. Чтобы перезагрузить маршрутизатор, просто выключите его, подождите около минуты, а затем снова включите.

Проверьте положение вашего маршрутизатора Wi-Fi

Расположение вашего маршрутизатора Wi-Fi может быть неправильным, из-за чего страдает интернет-соединение. Не следует размещать роутер в определенных местах: например, на кухне, в шкафу или за телевизором. Некоторые устройства, такие как микроволновые печи, могут прерывать сигнал, также такой "особенностью" обладает и металл. Лучше всего разместить маршрутизатор в центральной комнате, чтобы обеспечить охват всего дома.

Никогда не размещайте Wi-Fi-роутер рядом с аквариумами

Если в вашем доме много аквариумов, это может снизить сигнал вашего Wi-Fi-роутера. Это связано с тем, что источники воды могут нарушить сигнал.

Оставьте ваш Wi-Fi роутер постоянно включенным

Желательно никогда не выключать маршрутизатор, чтобы не нарушить частыми выключениями сетевую линию, что означает, что скорость вашего соединения будет также нарушена. Кроме того, эта практика может сделать ваш маршрутизатор более уязвимым для взлома, поскольку большинство обновлений не будет происходить, когда он выключен.

Защитите свою сеть Wi-Fi

Важно установить код доступа к вашему Wi-Fi роутеру, иначе некоторые злоумышленники смогут легко получить к нему доступ, что еще больше снизит скорость интернет-соединения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Есть несколько нюансов, с которыми при этом обязательно должен считаться пользователь.