Планшету придет конец: частые ошибки, которые вредят гаджету

Некоторые действия могут сократить срок службы планшета

Наши гаджеты могут прослужить дольше, если соблюдать небольшие правила при их эксплуатации. С мобильным телефоном нужно быть бережнее в мороз, а планшет обязательно держать в чехле. Касательно последнего стоит знать еще ряд важных правил.

Как пишет makeuseof, планшеты долговечны, но, как и смартфоны, их можно повредить множеством способов. Стоит обратить внимание на перечень наиболее частых ошибок, которые нельзя делать, если у вас есть планшет.

Ошибка №1: не использовать чехол. Планшеты высокого класса обладают некоторой устойчивостью к падениям, но в зависимости от высоты это не всегда эффективно. Планшеты также можно легко повредить, если носить их в сумке с другими тяжелыми предметами. Вы можете избавиться от обеих этих проблем с помощью защитного чехла. Чехол защищает экран от царапин и предотвращает его поломку при падении. Покупка чехла также значительно дешевле, чем покупка нового планшета.

Ошибка №2: Использование дешевых кабелей. Бюджетный USB-кабель может показаться отличным выбором, но если он работает неправильно, это может привести к повреждению аккумулятора вашего планшета. Обязательно использовать кабель того же производителя, что и ваш планшет.

Ошибка №3: Регулярная разрядка батареи. Если вы часто позволяете планшету работать на низком уровне заряда батареи, вы можете сократить срок его службы. С другой стороны, постоянная зарядка аккумулятора до 100 процентов также потенциально опасна. В идеале вы должны стремиться поддерживать уровень заряда батареи от 20 до 80 процентов в течение большей части времени, когда вы его используете. Кроме того, не стоит оставлять планшет в сети на всю ночь.

Ошибка №4: Воздействие горячего или холодного. Планшет можно использовать в жаркую и холодную погоду, но он все равно подвержен повреждениям при воздействии экстремальных температур. Самый очевидный способ навредить планшету — оставить его под прямыми солнечными лучами или запереть в раскаленной машине.

Ошибка №5: Воздействие воды. Планшеты высокого класса обычно водостойкие или водонепроницаемые. Если ваш не обладает такими характеристиками, то держите гаджет подальше от воды.

Ошибка №6: Неправильная очистка экрана. Планшеты собирают пыль и отпечатки пальцев при ежедневном использовании. Рекомендуется чистить планшет, но важно использовать правильное оборудование. Обычные чистящие средства часто содержат агрессивные химические вещества, а некоторые виды тканей могут оставлять небольшие царапины на экране. Чтобы безопасно очистить экран, применяйте только ткань из микрофибры, в крайних случаях возьмите небольшое количество воды.

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