Телефон стал медленно заряжаться: всему виной эти 4 ошибки

Скорость зарядки можно восстановить несколькими способами, но сначала нужно выяснить причину

Смартфоны уже давно стали незаменимыми помощниками в нашей повседневной жизни. И помимо использования их в основном в качестве средства связи, этот маленький гаджет также полезен для выполнения многих профессиональных и развлекательных задач. Однако со временем батарея вашего устройства может заряжаться очень медленно, и на это есть множество причин.

Помимо старения вашего устройства, причиной этого сбоя могут быть некоторые важные компоненты, пишет портал santeplus. Сегодня мы хотим рассказать о 4 самых распространенных проблемах, а также о том, как их можно устранить.

Почему медленно заряжается телефон и как это исправить

Зарядное устройство телефона неисправно

Одной из основных причин медленной зарядки телефона является использование неисправного кабеля. Постоянно наматывая и скручивая зарядное устройство может порваться или поцарапаться, что может затруднить процесс зарядки. В этом случае рекомендуется купить новое (оригинальное) зарядное устройство для телефона.

Проблема с USB-портом телефона

Вторая причина медленной зарядки связана с USB-портом вашего телефона. Он может быть поврежден из-за мусора и пыли, которые со временем там скапливаются. Прежде чем рассматривать вопрос о ремонте этого компонента или замене устройства, проверьте состояние разъема с помощью фонарика. С помощью зубочистки или более мягкого предмета аккуратно удалите грязь, застрявшую в порту. Избегайте использования металлических предметов.

Фоновые приложения перегружают телефон

При работе в фоновом режиме они не только потребляют память телефона, но и разряжают аккумулятор, даже когда устройство подключено к зарядному устройству. Таким образом аккумулятор продолжает использоваться, что замедляет процесс зарядки и, следовательно, сокращает срок его службы. Чтобы это исправить, просто вручную остановите приложения, работающие в фоновом режиме.

Неправильное использование телефона

Другая причина медленной зарядки вашего телефона связана с тем, как вы используете его ежедневно. Никогда не пользуйтесь смартфоном во время зарядки, ведь когда гаджет находится под постоянной нагрузкой при подключении к розетке, его зарядка может занять больше времени.

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