Разрядка до 0% опасна для смартфона: как правильно поступать

Правильная зарядка поможет сберечь аккумулятор

Даже простые процессы можно оптимизировать и сделать более эффективными. Это касается и пользования современными гаджетами. Заряжать телефон на полную до 100% не стоит, но и опускать заряд до нуля может быть опасно. Есть несколько заблуждений, которые связаны с полной разрядкой телефона.

Сайт Stylus развенчивает основные мифы. Первый — что для того, чтобы начать заряжать телефон он должен достичь 0%. Как и зарядка на максимум, так и полный разряд снижают срок службы аккумулятора. Начинать заряжать телефон можно уже с падения заряда до уровня 15%.

Второй относится к хранению смартфонов. Если вы не собираетесь некоторое время пользоваться гаджетом, разряжать его до нуля также не стоит. Эксперты рекомендуют оставлять телефон с зарядом 70-80%. Если батарея долгое время остается полностью разряженной, она может "переразрядиться" и включить смартфон можно будет только обратившись в сервис.

Ранее "Телеграф" рассказывал про два простых способа убыстрить время зарядки смартфона. Есть также функция быстрой зарядки смартфона, но у нее есть и свои минусы.