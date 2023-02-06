Стоит ли выключать мобильный телефон, чтобы зарядить аккумулятор быстрее: ответ вас удивит

При зарядке телефона важно выбирать качественные аксессуары

Со временем батарея телефона изнашивается и может заряжаться очень медленно, и на это есть множество причин. Однако не стоит расстраиваться, ведь есть несколько хитростей, которые позволяют ускорить процесс зарядки и защитить аккумулятор и телефон в долгосрочной перспективе.

Очень часто пользователи выключат свой гаджет перед тем, как ставить его на зарядку, обосновывая это тем, что таким образом тот зарядится быстрее. Однако, как сообщает santeplus, отключение телефона во время зарядки ничего не изменит. А даже наоборот, такая практика может стать причиной падения производительности вашего смартфона. Лучше оставить гаджет включенным.

Как быстро зарядить телефон?

Не используйте телефон во время зарядки

Использование смартфона во время зарядки замедляет процесс и увеличивает потребление энергии. В результате время зарядки становится намного больше. По возможности не открывайте приложения во время зарядки.

Включите режим полета

Режим полета отключает несколько функций, которые потребляют много энергии. Таким образом, зарядка будет выполняться быстрее.

Закройте энергозатратные приложения на вашем смартфоне

Приложения и службы в фоновом режиме чрезвычайно энергоемки с точки зрения батареи. Вот почему во время зарядки стоит отключать соединения Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, а также закрывать все приложения и отключать ненужные функции, если вы хотите, чтобы телефон зарядился быстрее.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.